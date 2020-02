BLOCOS DE CARNAVAL FAZEM ARRASTÃO NA ORLA DE MARABÁ - VEJA

O evento contará com a participação de 14 blocos, show de Diego Aquino, Luizinho Swing e outras bandas.

Neste domingo, a partir das 17h, será dado o pontapé de partida do Carnaval de Marabá 2020. O pré-carnaval será realizado pelo Bloco Cachaça & Cia e a Prefeitura de Marabá dará todo o apoio à festa.

O evento contará ainda com a participação de mais 13 blocos, show de Diego Aquino, Luizinho Swing, grupo de pagode Sempre Assim e um bloco da OAB com uma banda vinda de Cametá. A saída será da Orla, próximo a Casa Bandeira, até a Praça São Félix de Valois.

O coordenador do Bloco Cachaça & Cia, Wilson Teixeira, explica que o pré-carnaval é uma tradição, mas que esse ano estará com uma roupagem nova, com parceria da Prefeitura e da Liga Carnavalesca de Marabá (Licam).

“Haverá segurança total, Guarda Municipal, banheiro químico, ambulância. Traga sua família, faça sua fantasia, é livre, de graça. Será uma grande festa”, convida. Outra novidade deste ano é o bloco das atléticas das universidades.

O secretário de Cultura, José Scherer , conta que a parceria se estenderá por todo Carnaval.

“A Secult junto com as outras secretarias estão envolvidas e faremos um grande carnaval, não podemos ficar na mesmice.

Além da parte logística, esse ano a Prefeitura ajudará no fomento dos blocos que participam da Licam, que receberão ajuda financeira para seus abadás, enfeites e bonecos”, destaca.

Carnaval

Durante as quatro noites de Carnaval (22 a 25) a Secult também dará apoio logístico às festas que acontecerão em demais bairros da cidade, como Liberdade, Morada Nova e São Félix, ao todo serão mais de 30 apresentações de bandas locais.



Na Orla de Marabá serão montadas oito tendas e um palco com iluminação e telão.

Além dos blocos e das bandas da cidade, haverá trio elétrico e a apresentação de mais três apresentações nacionais, ainda a ser definidas.

“Também teremos uma premiação para os melhores carnavalescos da cidade. Esperamos de 15 a 20 mil pessoas por noite aqui pela Orla.

Incluindo turistas que irão movimentar o setor de culinária, hoteleiro, transporte. Iremos fazer uma festa bonita e atraente para que as pessoas saiam falando bem da nossa cidade”, destaca Scherer.

O presidente da Licam, Thiago Barros , conta que a intenção é que a cidade faça o melhor carnaval do Sul e Sudeste do Pará, atraindo cada vez mais pessoas para a cidade nessa época do ano.

“Dialogamos com os 22 blocos da Liga e com o Poder Público para vir somar força no carnaval da cidade. Esse ano teremos o pré-carnaval.

Depois quatro dias de festa voltando desfile de bloco, bloco de fantasia, de abadá, trio elétrico, retomar o carnaval de antigamente e fazer algo muito melhor para região toda querer vir para cá, privilegiando a Orla de Marabá”, acrescenta.

Outras atrações

O Bloco Mamãe Eu Quero estará organizando na segunda noite de carnaval (23) o 2° Concurso de Fantasia Infantil, que acontecerá as 17h. As inscrições devem ser feitas pelo número 991034366.

“Marabá já teve muito carnaval infantil e hoje sente essa carência. Haverá o desfile e depois premiação para os três primeiros lugares, conta Cecília Almeida Frank, presidente do Bloco Mamãe Eu Quero.

O tradicional Bloco da Fogo no Rabo também fará diversas atrações ao longo do mês. No dia 15, no Santo Gole, será o lançamento oficial do Abadá de 2020, com curso da musa do carnaval e de swingueira, com Luizinho Swing e Projeto Vem Sambar.

No dia 16, na escadaria da Z-30 a Fogo no Rabo se reunirá com o Bloco Carrinho de Mão, a partir das 14h. A apresentação da Escola está marcada para o dia 22, primeiro dia de folia.

“Expectativa esse ano é das melhores. É um resgate do carnaval, da liga em parceria com a Prefeitura. Resgatando o Carnaval Marabaense. É hora de evoluir, convidar região para participar.

A programação está muito boa, com trio elétrico, segurança. Dia 22 nos apresentaremos junto com bloco Brilho da Noite, Águia de Fogo, Arrastão do Amor. Será uma grande festa”, convida Ademar Gomes Dias, Diretor da Fogo no Rabo.

Já o presidente do Um Dia de Princesa, Edilson Junior, conta que o bloco fará arrastões pelas ruas da cidade. “No dia 23, domingo, estaremos concentrados a partir das 15h, no Bairro Francisco Coelho, aonde nasceu nosso bloco e sairemos em arrastão pelas ruas da cidade até chegarmos ao local aonde estarão os outros blocos então descer em desfile no Corredor da Folia montando pela prefeitura”, explica Edilson.

